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Sosyal medyada gündem oldu! ''Allah'' kelimesini duyan at şaha kalkıyor

Bolu'da 'Allah' denilince şaha kalkan at, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Atın sahibi Bülent Temel, 'Normalde dizgini, hayvanın ağzına vurarak ya da ayaklarına topluk takarak şaha kaldırırlar ama ben canı yanmasın diye bunların hiçbirini yapmadım. 'Allah' kelimesine alıştırdım. Allah kelimesini duyduğu zaman şaha kalkar' dedi.

IHA26 Haziran 2024 Çarşamba 21:09 - Güncelleme:
Sosyal medyada gündem oldu! ''Allah'' kelimesini duyan at şaha kalkıyor
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Mudurnu-Bolu yolu üzerinde bulunan özel bir at çiftliğindeki "Bozbey" isimli at, 7 yıldır kendisiyle ilgilenen Bülent Temel (50) ile özel bir bağ kurdu. Bülent Temel, özel bir komutla atına şaha kalkmayı öğretti. Bozbey, aldığı eğitim sayesinde "Allah" kelimesini duyduğunda şaha kalkıyor. Atıyla sürekli ilgilenen Temel, Bozbey'in canını yakmadan şaha kalkabilmesi için bu yöntemi bulduğunu anlattı.

"DİĞER ATLARIMIZA BAKARAK ÇOK FARKLI"

At çiftliğinin sahibi Bülent Temel, 7 yıldır Bozbey ile ilgilendiğini söyleyerek, "Kalan ömrümüzü atlarla tamamlayacağız. Bozbey, diğer atlardan çok farklı. Bozbey'e bazı şeyleri eğitimle öğrettik. Zaten onun da içinde vardı. Bozbey'e yalnızca nerede kalkması gerektiğini, hangi komut ile hareket etmesi gerektiğini öğrettik. Normalde dizgini, hayvanın ağzına vurarak ya da ayaklarına topluk takarak şaha kaldırırlar ama ben canı yanmasın diye bunların hiçbirini yapmadım. 'Allah' kelimesine alıştırdım. Allah kelimesini duyduğu zaman şaha kalkar. Ondan sonra ödülünü alır benden, komut bekler. Bozbey, diğer atlarımıza göre çok farklı, karakter olarak da farklı bir hayvan" dedi.

"BOZBEY'İ TEK BAŞINA SALARIZ"

Bozbey'i diğer atlardan ayrı tuttuğunu ifade eden Temel, "Bozbey bana geldiğinde 7 yaşındaydı. Şu an 13 yaşına girdi. Biz 9 tane atımızı bahçeye salarız ama Bozbey'i içlerine salamayız. Onların hepsi yerine geçer, ondan sonra Bozbey'i tek başına salarız. Kendinden sonra gelen atların hiçbirini kabullenmedi, hiçbirini istemiyor. Tek başına bir ordu diyebilirim Bozbey için. Onun karakterinde var, diğer gelen atlara hemen hüküm kurmaya çalışıyor. Diğer atlara zarar vermemesi için Bozbey'i tek başına salarız. Diğer atlar otlar, dolaşır, ondan sonra Bozbey çıkar. Dolaşır gezer, fazla uzaklaşmaz zaten. Ara sıra restoranın oraya gelir. Benden ödülünü alır ve tekrar başlar bahçede otlamaya" diye konuştu.

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