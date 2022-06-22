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Sosyal medyada gündem oldu! Kılıçdaroğlu kendi kendini rezil etti

Kılıçdaroğlu, Marmaris'te orman yangını çıkan bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, yangınlardan hükümeti sorumlu tuttup, “Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya.” dedi. Kılıçdaroğlu'nun vaadi sırasında, yangına müdahale eden helikopterlerin sesi net şekilde duyulurken kurmayları da o anları gözleriyle takip etti.

22 Haziran 2022 Çarşamba 23:21 - Güncelleme:
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam ormanlık alanda heniz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yangından siyaset devşirmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yaşanan orman yangını nedeniyle, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yaşanan orman yangını hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Armutalan bölgesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yangınlardan iktidarı sorumlu tutan Kılıçdaroğlu, "Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi sırasında yangına müdahale eden helikopterlerin sesleri net bir şekilde duyuluyordu. CHP liderinin kurmayları da müdahaleyi başlarıyla anbean takip etti.

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