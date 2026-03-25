25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Giresun'da bir evde çıkan yangında 62 yaşındaki Fevzi Demiray hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin daha önce sosyal medyada gündem olan bir olayla da tanındığı ortaya çıktı.

İHA25 Mart 2026 Çarşamba 10:55 - Güncelleme:
Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Cumhuriyet Mahallesi'nde gece yarısı bir evde yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede 62 yaşındaki Fevzi Demiray'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre yangının elektrikli sobadan çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, Demiray'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi.

Öte yandan, Fevzi Demiray daha önce Cemal Gürsel Caddesi ile Gazi Caddesi kavşağında bulunan Şeyh Camisi önünde, yaya geçidini kullanırken araç çarpmadığı halde çarpmış gibi yere düştüğü iddiasıyla gündeme gelmişti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

  • Fevzi Demiray
  • Giresun ev yangını
  • Sosyal medya ünlüsü

