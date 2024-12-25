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Sosyal medyada gündem olmuştu! Taksici o anları anlattı: Kendimden utandım, zaten boksör de değilim

İstanbul Avcılar'da trafikte yaşanan bir tartışmada, boks müsabakalarını aratmayan görüntüler ortaya çıkmıştı. Ben boksörüm diyerek kavgayı engellemeye çalışan taksi sürücüsü yaşanan o anları anlattı. Taksici, 'Videoyu izlence zaten kendimden utandım. O anda olay öyle gerçekleşti, yoksa benim kimseyi dövmeye niyetimde yok, zaten ben boksör de değilim” dedi.

IHA25 Aralık 2024 Çarşamba 16:49 - Güncelleme:
Sosyal medyada gündem olmuştu! Taksici o anları anlattı: Kendimden utandım, zaten boksör de değilim
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E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde dün trafikte yol vermeme nedeniyle yaşanan bir tartışmada, araçtan inen sürücüler boks müsabakalarını aratmayan görüntülere imza atmıştı. Taksi şoförünün, "Ben boksörüm" diyerek gardını kaldırdığı ve diğer sürücünün de eşlik ettiği olayda ise taraflar kavga etmeden ayrışmıştı. Yaşanan olayın ardından "Kavga etmek istemediğim için boksörüm" diyen taksi şoförü ise yaşanan olayı anlattı.

"KAVGA ETMEK İSTEMEDİĞİM İÇİN O ANDA 'BOKSÖRÜM' DEDİM"

Olay anlarını anlatan taksici, "Keşke olmasaydı dediğimiz bir olaydı ama maalesef trafikte yaşanabiliyor. Abi ile herhangi bir sorunumuz yoktu zaten. Kavga etmek istemediğim için o anda 'boksörüm' dedim. Belki şuan karşılaşsak birbirimize sarılır, barışırız. Tüm halkımızdan özür diliyorum bu yaşananlardan ötürü. Kavgayla, gürültüyle işimiz yok bizim, keşke hakaretlerde olmasaydı" dedi.

"BEN BOKSÖR DE DEĞİLİM"

Kendisini sosyal medyada görünce şaşırdığını gören taksici, " Akrabalar aradı beni, bende şaşırdım gerçekten. Videoyu izlence zaten kendimden utandım. O anda olay öyle gerçekleşti, yoksa benim kimseyi dövmeye niyetimde yok, zaten ben boksör de değilim" dedi.

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