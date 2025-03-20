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Sosyal medyada ''İmamoğlu'' manipülasyonu: 37 şüpheli yakalandı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı İBB merkezli operasyona ilişkin provokatif paylaşım yapan 62'si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlendi. Bunlardan 37'si yakalandı.

20 Mart 2025 Perşembe 09:34 - Güncelleme:
Sosyal medyada ''İmamoğlu'' manipülasyonu: 37 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden;

-"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62'si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20.03.2025 tarihi saat 06:00'a kadar bu konu ile ilgili toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların %66'sının isimli Hesap, %34'ünün Bot Hesap olduğu tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

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