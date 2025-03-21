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Sosyal medyada 'İmamoğlu' manipülasyonu... Provokatörler 16 polisi yaraladı

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildi, 54 şüpheli ise yakalandı. Öte yandan dün gece düzenlenen gösterilerde 16 polis yaralandı.

AA21 Mart 2025 Cuma 09:51 - Güncelleme:
Sosyal medyada 'İmamoğlu' manipülasyonu... Provokatörler 16 polisi yaraladı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere 326 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini belirtti.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığının yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa, 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır. Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir."

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