17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
Güncel

Sosyal medyada ''kaos'' planı! 29 hesap tespit edildi, 39 gözaltı

Gaziantep Valiliği, son dönemde okullarda yaşanan olayları bahane ederek sosyal medyada suçu ve suçluyu öven, kamu düzenini bozmaya yönelik paylaşım yapan 39 kişinin yakalandığını duyurdu. İl Jandarma ve Emniyet ekiplerinin ortak çalışmasıyla tespit edilen 29 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldı.

AA17 Nisan 2026 Cuma 12:52
Sosyal medyada ''kaos'' planı! 29 hesap tespit edildi, 39 gözaltı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, son dönemde okullarda meydana gelen menfur olayların ardından dijital medyada dezenformatif içeriklerin takibi kapsamında son iki gün içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunulan 29 sosyal medya hesabı tespit etti, bu hesaplarla bağlantılı 39 kişiyi yakaladı.

Açıklamada, yakalanan kişiler hakkında adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

