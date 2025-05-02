İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2025 Cuma / 5 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,554
  • EURO
    43,7394
  • ALTIN
    4041.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sosyal medyada kendisini 'bekar' olarak tanıttı... Yargıtay kararını verdi
Güncel

Sosyal medyada kendisini 'bekar' olarak tanıttı... Yargıtay kararını verdi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medyada kendisini bekar tanıtan kocayı boşanma davasında ağır kusurlu bularak, davalı kadına tazminat ödenmesine karar verdi.

IHA2 Mayıs 2025 Cuma 11:23 - Güncelleme:
Sosyal medyada kendisini 'bekar' olarak tanıttı... Yargıtay kararını verdi
ABONE OL

Maddi anlaşmazlıktan kaynaklanan davacı İsmail Z. eşi davalı Yasemin T.'ye boşanma davası açtı. İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesinde görülen davada yapılan soruşturma ve toplanan delillerde davalı kadının eşine ve ailesine hakarette bulunduğu ayrıca birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşıldı.

'KOCA, İNTERNET ÜZERİNDEN KENDİSİNİ BEKAR TANITARAK BAYAN ARKADAŞ ARADI'

Davacı kocanın ise eşine sürekli şekilde fiziksel şiddet uyguladığı, internet üzerinden kendisini bekar tanıtarak bayan arkadaş aradığı, konutu terk ederek birlik görevlerini yerine getirmediği belirlendi. Yerel mahkeme tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davacı kocanın, eşine oranla daha fazla kusurlu olduğu ifade edilen yerel mahkeme kararında kocanın açtığı boşanma davasını kabul etti. Boşanma nedeniyle mevcut menfaatleri zedelenen ve kişilik hakları saldırıya uğrayan davalı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken kadının bu istekler mahkemece reddedildi. Yargıtay 2.Hukuk Dairesine giden dosyada kadına maddî ve manevî tazminat verilmemesinden dolayı hüküm bozuldu. Daire, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini bekar olarak tanıtan kocanın ağır kusurlu olduğuna hükmederek, kocanın eşine maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.