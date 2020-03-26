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Bakan Koca tavsiye etmişti... Sosyal medyada kitap kampanyası başlatıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter üzerinden başlattığı kampanyada 'Evde kal Türkiye' çağrısına uyanlara, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öğrencilere okumalarını tavsiye ettiği Mustafa Kutlu'nun kitap setini hediye etti.

AA26 Mart 2020 Perşembe 08:47 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 08:47
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Ünal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyanlara hediye kitap seti kampanyası başlattı.

Yazar Kutlu'nun kitaplarının bulunduğu bir fotoğraf paylaşan Ünal, "Mustafa Kutlu bu coğrafyanın hikayecisidir. Bizim hikayelerimizi anlatır. Bugünlerde hikayemizi hatırlamak ruhlarımıza iyi gelecektir. Teşekkürler Fahrettin Koca." ifadelerini kullandı.

Ünal, paylaşımına, evde çekildiği bir fotoğraf ile yanıt veren ilk 5 kişiye Kutlu'nun kitap setini hediye ederek, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Kurtulmuş da yazar Kutlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Türk edebiyatının değerli kalemi Mustafa Kutlu, Anadolu insanının umut, sorumluluk ve dayanışma duygularıyla kurduğu günlük yaşamı üzerinden inşa eder eserlerini. Onun sanatına hakim hikmetli dilin yapıcılığını önemsiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımına yanıt veren 5 kişiye ve vatani görevini yapan bir gence kitap seti hediye eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı da kampanyayı desteklemeye davet etti.

Oktay, Kutlu'nun Türk edebiyatının yaşayan en büyük isimlerinden olduğunu belirttiği paylaşımında, "Eserlerinde evine, daha doğrusu yuvaya sımsıkı sarılmanın kimliğini korumak ile eş anlamlı olduğunu anlatır Mustafa Kutlu. Anadolu'yu anlatır, Anadolu'nun insanını. Okumak lazım evde kaldığımız zamanlarda." ifadelerini kullandı.

"Evde kal Türkiye" çağrısına uyarak evden fotoğrafını paylaşanlara Kutlu'nun kitap setini hediye eden Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u da kampanyaya katılmaya çağırdı.

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