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Sosyal medyada manipülasyon terörü: 'Çıplak arama ve işkence' yalanı ifşa oldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma giren ve G.U. adlı şahsa gözaltında kötü muamele yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Müdürlük, sürecin tümüyle yasal çerçevede yürütüldüğünü ve bu tür iddiaların emniyet teşkilatını karalama amacı taşıdığını açıkladı.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 23:28 - Güncelleme:
Sosyal medyada manipülasyon terörü: 'Çıplak arama ve işkence' yalanı ifşa oldu
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Müdürlükten yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 22 Mart'ta gözaltına alınan G.U'nun emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Mart'ta adli makamlara sevk edildiği, aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

İddialar üzerine yapılan incelemelerde, şahsın üst araması ve nezarethane işlemlerinin, "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği", "Adli ve Önleme Arama Yönetmeliği" ve "Emniyet Genel Müdürlüğünün Nezarethane Talimatnamesi" doğrultusunda yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberlerin Emniyet Teşkilatımızı zan altında bırakmaya yönelik olduğu, yapılan işlemlerin yukarıda belirtilen yönetmeliklere uygun olarak hassasiyetle yapıldığı tespit edilmiştir. Bu iftiraları atanlar ve yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

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