İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2020 Çarşamba / 12 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7722
  • EURO
    9,1055
  • ALTIN
    471.055
  • BIST100
    1135.82
Güncel

Sosyal medyada PKK'yı öven bir kişi tutuklandı

Kayseri'de polis tarafından 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünü destekleyici ve övücü şekilde propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA30 Eylül 2020 Çarşamba 14:01 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 14:01
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütünü destekleyici ve övücü şekilde propagandasını yaptığı tespit edilen M.V. yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından M.V.’nin evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.V., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.