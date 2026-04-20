  • Sosyal medyada ''polislik'' taslayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Güncel

Sosyal medyada ''polislik'' taslayan şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Avcılar'da, sosyal medya hesabı üzerinden polis yeleği giyerek yayın yapan B.O. isimli şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda iki adet kurusıkı tabanca ve hukuksuz şekilde bulundurulan polis yeleği ele geçirildi.

20 Nisan 2026 Pazartesi 13:46
Sosyal medyada polis yeleğiyle yayın yaptığı gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında gözaltına alınan şüpheli B.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19 Nisan'da, sosyal medyada bir kişinin polis yeleğiyle yayın yaptığı tespit edilmiş, şüpheli B.O. (48) Avcılar'da gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, polis yeleği ve cep telefonu ele geçirilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kavşaktaki çarpışma ters döndürdü: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

