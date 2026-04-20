Sosyal medyada ''polislik'' taslayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada polis yeleğiyle yayın yaptığı gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında gözaltına alınan şüpheli B.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19 Nisan'da, sosyal medyada bir kişinin polis yeleğiyle yayın yaptığı tespit edilmiş, şüpheli B.O. (48) Avcılar'da gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, polis yeleği ve cep telefonu ele geçirilmişti.