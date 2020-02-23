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Sosyal medyada satacaklardı: Timsah yiyen kaplumbağalara el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca sosyal medyada satışa çıkarılan ve yurda giriş belgeleri bulunmayan 8'i timsah yiyen (alligator tortoise) 12 kaplumbağa el konularak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildiği açıklandı.

23 Şubat 2020 Pazar13:24 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 13:26

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaban hayvanlarını koruma faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda sosyal medyada egzotik kaplumbağa satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, internete satış ilanı veren kişiyle pazarlık yapmak üzere müşteri olarak görüştü.

Görüşme sonucunda 8 adet timsah yiyen ve 4 adet mahmuzlu kaplumbağa (sulcata tortoise) için 16 bin 400 lira karşılığında anlaşma sağlanarak buluşma gerçekleştirildi. Buluşma sırasında satışı yapılmaya çalışılan hayvanların yurda giriş belgeleri ve faturaları ibraz edilemeyince söz konusu kaplumbağalara el konuldu.

Yasa dışı hayvan ticareti yapan kişi hakkında idari işlem başlatılarak 7 bin 667 TL idari para cezası uygulandı. Kaplumbağalar ise yapılan protokol çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

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