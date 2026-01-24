İSTANBUL 12°C / 8°C
Güncel

Sosyal medyada silah şovu pahalıya patladı: 8 gözaltı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüphelilerin izini sürerek Merkez, Gölyaka ve Kaynaşlı'da operasyon düzenledi. Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve tüfek ele geçirildi.

IHA24 Ocak 2026 Cumartesi 12:48 - Güncelleme:
Düzce İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Merkez, Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde jandarma sorumluluk alanında havaya ateş ederek, bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayan, sosyal medya kullanıcı hesaplarının peşine düştü.

Tek tek tespit edilen şahıslar ve adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda 8 şüpheli şahıs göz altına alınırken, şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 adet av tüfeği, 5 adet tabanca, 646 adet çeşitli çaplarda fişek ve 2 adet kasatura ele geçirildi.

