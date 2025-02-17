İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2025 Pazartesi / 19 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2318
  • EURO
    37,9942
  • ALTIN
    3382.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sosyal medyada silahla paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen baskında 19 kişi yakalandı
Güncel

Sosyal medyada silahla paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen baskında 19 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da sosyal medya platformlarında çeşitli silahlarla paylaşım yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

IHA17 Şubat 2025 Pazartesi 11:52 - Güncelleme:
Sosyal medyada silahla paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen baskında 19 kişi yakalandı
ABONE OL

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kamu düzeni ve asayişin sağlanması, şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının elde geçirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında çeşitli silahlarla paylaşımda bulunan şahıslara yönelik, 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikamet, araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet pompalı tüfek ile bu silahlara ait 7 adet şarjör, 62 adet kartuş ve 9 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda, S.K. (23), H.F.D. (21), A.K. (21), M.E.İ. (20), M.F. (24), A.D. (30), M.T. (23), Ş.K. (21), Y.E.P. (22), A.B. (19), T.Ö. (27), B.Ş. (22), M.Z.K. (17), A.Y. (17), İ.K. (17), M.E.A. (16), Ü.D. (19) ile H.P. (21) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yakalanan şüphelilerden Y.C.E.'nin (21), Antalya Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden "Bilişim Sisteminin Kullanılması Sureti ile Hırsızlık ve Şanlıurfa 2. Sulh Ceza HAkimliği tarafından "Güveni Kötüye Kullanma " suçlarından arandığı bildirildi.

Olayla ilgili devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.