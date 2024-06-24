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  • Bakanlık harekete geçti! 'Çocuğa istismar' görüntülerinde yer alan kadın gözaltına alındı
Güncel

Bakanlık harekete geçti! 'Çocuğa istismar' görüntülerinde yer alan kadın gözaltına alındı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 'çocuğun istismar' edilmesiyle ilgili görüntülerdeki kadının gözaltına alındığı açıklandı.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 15:12 - Güncelleme:
Bakanlık harekete geçti! 'Çocuğa istismar' görüntülerinde yer alan kadın gözaltına alındı
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Bakanlıktan, dün bazı sosyal medya mecralarında bir kadının etkileşim alabilmek için bir çocuğu istismar ettiğine dair paylaşımlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordinasyon içerisinde harekete geçtiği belirtilerek, videodaki kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

HESAP KAPATILDI

Çocuğun ailesiyle yapılan görüşmede, videonun eski olduğu bilgisinin edinildiği aktarılan açıklamada, "Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu TikTok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

  • çocuk
  • istismar
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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