İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2024 Perşembe / 6 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2844
  • EURO
    36,9923
  • ALTIN
    2935.99
  • BIST100
    8848.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sosyal medyada gündem oldu: Özgür Özel'in PKK telaffuzu tepki çekti
Güncel

Sosyal medyada gündem oldu: Özgür Özel'in PKK telaffuzu tepki çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlhan Erdost'u anma programı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel'in Süleyman Soylu ile ilgili yöneltilen soruya cevap verirken terör örgütü PKK için 'pekeke' ifadesini kullanması sosyal medyada büyük tepki topladı.

7 Kasım 2024 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
Sosyal medyada gündem oldu: Özgür Özel'in PKK telaffuzu tepki çekti
ABONE OL

Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleşen İlhan Erdost'u anma programı sonrasında konuştu. Özel, Süleyman Soylu ile ilgili yöneltilen soruya cevap verirken terör örgütü PKK için 'pekeke' ifadesini kullandı. Özel'in bu açıklaması ise sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

"KİMİN TARAFINDASIN SAYIN ÖZEL"

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları Özel'in sözlerine, "Susayım susayım diyorum da PKK'ya terörist ağzıyla 'Pekeke' demek nedir? Kimin tarafındasın Sayın Özgür Özel? CHP'nin geldiği son durum üzücü!" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.