Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleşen İlhan Erdost'u anma programı sonrasında konuştu. Özel, Süleyman Soylu ile ilgili yöneltilen soruya cevap verirken terör örgütü PKK için 'pekeke' ifadesini kullandı. Özel'in bu açıklaması ise sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları Özel'in sözlerine, "Susayım susayım diyorum da PKK'ya terörist ağzıyla 'Pekeke' demek nedir? Kimin tarafındasın Sayın Özgür Özel? CHP'nin geldiği son durum üzücü!" ifadeleri ile tepki gösterdi.