Güncel

Sosyal medyada utanç tablosu! İnsanlık dışı paylaşım yasal takibe alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sivil toplum kuruluşunun sosyal medya hesabından çocuklar, engelliler ve yaşlıların 'sahiplendirme ilanı' formatında paylaşılması üzerine suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, olayla ilgili yasal süreçlerin başlatıldığını açıkladı.

IHA3 Şubat 2026 Salı 15:08 - Güncelleme:
Sosyal medyada utanç tablosu! İnsanlık dışı paylaşım yasal takibe alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların, engellilerin ve yaşlıların fotoğraflarının 'sahiplendirme ilanı' formatında sosyal medyada paylaşılması ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sivil toplum kuruluşunun sosyal medya hesabı üzerinden çocukların, engellilerin ve yaşlıların fotoğraflarının 'sahiplendirme ilanı' formatında sunulduğu, 'aşıları tam' gibi ifadeler kullanıldığı paylaşımlar üzerine açıklama paylaştı. Bakanlık, söz konusu paylaşımlar için ivedilikle suç duyurusunda bulunulduğunu, ilgili içeriklerin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi yönünde gerekli yasal süreçlerin başlatıldığını bildirdi.

"ONURU HEDEF ALAN HİÇBİR YAKLAŞIM KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu paylaşımlarda; hayvan haklarına dikkat çekme iddiası altında çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın fotoğraflarının 'sahiplendirme ilanı' formatında sunulduğu, 'aşıları tam' gibi ifadeler kullanılarak insanların adeta birer nesneye indirgendikleri tespit edilmiştir. Bu içerikler, insan onurunu yok sayan, aşağılayıcı ve kabul edilemez bir yaklaşımın ürünüdür. Toplumsal farkındalık oluşturma iddiası hiçbir şekilde, çocuklarımızın, engellilerimizin ve büyüklerimizin kişilik haklarının ihlal edilmesine, onurlarının zedelenmesine ve insanlık dışı bir dilin meşrulaştırılmasına gerekçe olamaz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu paylaşımların sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulması sonrasında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili içeriklerin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi yönünde gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın onurunu hedef alan hiçbir yaklaşım karşılıksız kalmayacaktır."
