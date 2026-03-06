İSTANBUL 14°C / 4°C
6 Mart 2026 Cuma
Güncel

Sosyal medyadaki F-16 iddiası çürütüldü: DMM gerçeği açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Antalya'da Türk F-16'larının yoğun uçuş yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bölgede duyulan patlama benzeri seslerin, HÜRJET projesi kapsamında gerçekleştirilen planlı test uçuşlarından kaynaklandığı bildirildi.

6 Mart 2026 Cuma 01:16
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarındaki söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bahse konu uçuşların, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından yürütülen HÜRJET projesi kapsamında planlanan test faaliyetleri olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Hava Meydan Komutanlığından kalkışlı olarak deniz sahası üzerinde icra edilen bu test uçuşları sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşması nedeniyle patlama benzeri yüksek sesler duyulabilmektedir. İddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketlilik söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın toplumda panik ve korku yayma amaçlı paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur."

