Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Türkiye'nin İsrail'e lojistik destek sağlayacağı veya yabancı silahlara transit geçiş izni verdiği' yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ18 Mart 2026 Çarşamba 15:55 - Güncelleme:
Sosyal medyada yayılan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran "Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye üzerinden silah ve askeri mühimmat geçişinin serbest bırakıldığı" iddialarına hükümetten net bir yalanlama geldi. İletişim Başkanlığı, söz konusu paylaşımların "açık bir dezenformasyon" olduğunu vurguladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin, İsrail'e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği" yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur.

17 Mart 2026 tarihli ve 33199 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve askerî patlayıcı maddelerin Türkiye üzerinden transit geçişi serbest bırakılmamış; aksine bu işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek uygunluk yazısına bağlanarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda izne ve denetime tabi hale getirilmiştir.

Düzenleme, transit geçiş ve transit ticaret kapsamında yeniden ihracatta yetkili kurum konusunda uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi ve gümrük sahalarında araçların uzun süre beklemesini önlemek amacıyla yapılmış olup, bölgede yaşanan güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

