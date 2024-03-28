Sosyal medyadaki ''nefret söylemleri''ne soruşturma

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşandığı öne sürülen olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yapan zanlılar hakkında gözaltı kararı verdi.

Emniyet ekiplerince yakalanan zanlılar F.D. ve E.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan ve İstanbul'da olduğu tespit edilen M.E.D. hakkındaki talimat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.