28 Şubat 2026 Cumartesi
Güncel

Sosyal medyadaki “panik” oyununa geçit verilmedi: DMM'den “savaş başlıyor” iddialarına net cevap

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “savaş başlayacağı” iddiasıyla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğine yönelik ifadeler dezenformasyon içermektedir.' açıklamasında bulundu.

28 Şubat 2026 Cumartesi 22:39
Sosyal medyadaki “panik” oyununa geçit verilmedi: DMM'den “savaş başlıyor” iddialarına net cevap
ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, manipülasyonlara karşı vatandaşları uyardı.

DMM'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin şunlar kaydedildi:

Türkiye'nin güvenlik ve savunma süreçleri, ilgili kurumların koordinasyonunda etkin bir kapasiteyle yürütülmekte olup; kamuoyunda paniğe neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Toplumu korku, endişe ve kaosa sürükleme hedefiyle hareket eden bu hesaplara yönelik adli süreçler kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.

