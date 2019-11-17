Kocaeli'de, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı konularak serbest bırakılan zanlı, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarını sürdürmesi nedeniyle yeniden gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

PROVOKATÖRÜN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya hesabından küfür ve hakaretlerle dolu skandal paylaşımları büyük tepki çeken Mehmet Avcı'ya ait yeni bir video ortaya çıktı. Bir parkta çekilen görüntülerde Mehmet Avcı bir salıncağı göstererek "Günü saati gelince ne yapacağım biliyor musunuz? Salıncakta sallandıracağım. Anladınız mı?" diyerek tehditler savurduğu görülüyor.