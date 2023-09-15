İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2023 Cuma / 1 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9874
  • EURO
    28,8076
  • ALTIN
    1670.07
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sosyal medyadan İstiklal Marşı'na hakaret cezasız kalmadı
Güncel

Sosyal medyadan İstiklal Marşı'na hakaret cezasız kalmadı

İstanbul'da, sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'na yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

AA15 Eylül 2023 Cuma 20:24 - Güncelleme:
Sosyal medyadan İstiklal Marşı'na hakaret cezasız kalmadı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta bir okulda İstiklal Marşı okunurken çektiği videoyu, sosyal medya hesabından hakaret içeren ifadeler yazarak paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler çalışmalarında, söz konusu paylaşımı M.E'nin sosyal medya hesabından eşi R.K'nın yaptığını belirledi.

Adresleri tespit edilen 2 şüpheli, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden R.K. "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanırken, M.E. serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.