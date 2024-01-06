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Sosyal medyadan Kabe'ye saldırı paylaşımı yapan şahıs tutuklandı

Sosyal medya hesabı üzerinden Kabe'ye saldırı niteliğinde paylaşım yapan şahıs, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

IHA6 Ocak 2024 Cumartesi 21:33 - Güncelleme:
Sosyal medyadan Kabe'ye saldırı paylaşımı yapan şahıs tutuklandı
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde, internet üzerinde yer alan ve herkese açık olan kaynaklarda sosyal medya platformlarında umuma açık olarak yapılan paylaşımlar üzerinde yürütülen sanal devriye hizmetleri sırasında, şüpheli U.G'nin "sir ağda bandı/ @annenlemunakasa rumuzlu X (twitter) isimli sosyal medya hesabından; 29 Aralık 2023 tarihinde Atatürk'ün bacak bacak üstünde Kabe üzerine oturtulmuş şekilde oluşturulmuş görselini paylaştığı, aynı gün ve takip eden günlerde ise dini değerleri aşağılayan bir çok paylaşım yaptığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 Aralık 2023 tarihinde gözaltına alınan şüpheli U.G. 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 31 Aralık 2023 tarihinde tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, şüphelinin tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.

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