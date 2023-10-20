Sosyal medyadan silahlı görüntü paylaşmışlardı... Operasyon düzenlendi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada silahlı görüntü paylaşanlara yönelik operasyon düzenledi.
Dün gerçekleştirilen operasyonda, kalaşnikof tüfek, 4 şarjör, 447 dolu fişek, 7.62 milimetre çapında 48 boş kovan, av tüfeği, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 2 tabanca ele geçirildi.
Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla silah ve diğer malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.
Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.