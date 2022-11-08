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Sosyal medyadan tepki yağıyor... Canlı yayında hadsiz ifadeler! Türk halkına alenen hakaret etti

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar katıldığı bir canlı yayın programında Türk halkına yönelik hadsiz açıklamalarda bulundu. Tepki çeken ifadelerde bulunan Kolivar, 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir.' dedi. Kolivar'ın akıl almaz açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı.

8 Kasım 2022 Salı 00:37 - Güncelleme:
Sosyal medyadan tepki yağıyor... Canlı yayında hadsiz ifadeler! Türk halkına alenen hakaret etti
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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar katıldığı bir canlı yayın programında akılalmaz ifadelerde bulundu. Cihan Kolivar haddini aşarak, "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir" dedi. Kolivar, skandal açıklamasına bir de 'bilimsel' nitelemesinde bulundu.

Ekmek fiyatlarının Fırıncılar Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından belirlenmesine rağmen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ekmeğe yeni zam yapacaklarını söyledi.

"EKMEK APTAL TOPLUMLARIN GIDA MADDESİDİR"

Cihan Kolivar ekmek tüketimini aşağılayarak, akılalmaz hakaretlerde de bulundu. Kolivar, "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bu bilimsel bir şey. Ezber değil." ifadelerini kullandı.

Kolivar, "Türkiye'de ekmek için kişi başı tüketim 210 KG. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere'de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor." gibi haddini aşan sözler kullandı.

Kolivar'ın bu açıklamalarına sosyal medya kullanıcıları yoğun tepki gösterdi.

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