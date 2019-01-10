Sosyal medyadan terör propagandası yapanlara operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışmaları sırasında, sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü mahiyette paylaşımlar yapan şahısların tespit etti. Alınan savcılık talimatının ardından, sabah saatlerinde, İzmir genelinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel malzeme ve dijital metaryel ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.