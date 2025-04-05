Sosyal medyadan yardım isteyen kadınla ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, M.Ç'nin, ocak ayında boşandığı eşinden tehdit aldığını beyan ederek, güvenlik güçlerine başvurduğu aktarıldı.

Kadının şikayeti üzerine, eski eşi hakkında işlem yapılarak elektronik kelepçe kararı çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir süredir firari durumda olan şahsın, 4 Nisan 2025 tarihinde emniyet birimlerince yakalanmasıyla birlikte şahıs hakkında elektronik kelepçe kararı uygulanmıştır. Ayrıca M.Ç'ye şikayet sürecinin en başından beri psikososyal destek ve rehberlik sağlanmış ve Bakanlığımızın hizmet modelleri konusunda bilgilendirme yapılmış olup, süreç takip edilmektedir."