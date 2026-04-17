İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8574
  • EURO
    53,0959
  • ALTIN
    7025.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sosyal medyaya sıkı takip: Siverek saldırısını öven şüpheli tutuklandı
Güncel

Sosyal medyaya sıkı takip: Siverek saldırısını öven şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Şanlıurfa'daki okul saldırısını gerçekleştiren kişi adına sosyal medya hesabı açarak suçu ve suçluyu övdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA17 Nisan 2026 Cuma 17:25 - Güncelleme:
Sosyal medyaya sıkı takip: Siverek saldırısını öven şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Turgutreis Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde jandarma ekipleri, 14 Nisan'da Şanlıurfa'da meydana gelen ve olayı gerçekleştiren Ö.K. adına olaydan sonra sosyal medya hesabı açıldığı, buradan şahsa ait silahlı fotoğraf paylaşımı yapıldığını tespit etti.

Bu hesabı açan ve kullanan şüphelinin Y.K. (16) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada, dizüstü bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Etrafında döndü, dükkana daldı: Kimse ne yaptığına anlam veremedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.