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Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü... Saygısız olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen görüntüyle özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı kabul edilmez davranışlarda bulunduğu belirtilip, soruşturma başlatıldığı açıklandı. Öte yandan Twitter'da açılan '#öğretmen' etiketi altında yorum yapan binlerce kişi, işlem yapılmasını istedi.

DHA23 Mart 2022 Çarşamba 22:08 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 22:08
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Ankara'da bir özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı olan davranışlarının kaydedildiği video, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti.

Twitter'da açılan '#öğretmen' etiketi altında yorum yapan binlerce kişi, işlem yapılmasını istedi. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "İlimizdeki bir özel okulda bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/ soruşturma başlatılmıştır" dedi.

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