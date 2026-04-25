  Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler... Köpeğe işkence etti, savunması 'pes' dedirtti
İstanbul'da köpeğini balkondan sallandırarak eziyet eden kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Alkollü olduğunu iddia ederek kendini savunan kadına tepki yağarken, kullanıcılar söz konusu cani kadının tutuklanması için çağrı yaptı. Öte yandan sosyal medya üzerinden kendisine tepki gösteren vatandaşları da tehdit eden kadın, 'Hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım' dedi.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2026 Cumartesi 13:00
İstanbul'da S.D. isimli bir kadın, süs köpeğini camdan sarkıttığı anları sosyal medya hesabından video olarak yayınladı.

Görüntülerde zavallı köpeği metrelerce yüksekten aşağı sallandırdığı görülen kadın, "Babası alsın kurtarsın bu köpeği. Şenol babası haydi gel! Seviyor muydun Kuki'yi? Haydi gel kurtarsana!" ifadelerini kullandı.

"ALKOLLÜYDÜM" SAVUNMASI

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması sonrası gelen tepkiler üzerine S.D., videoyu sosyal medya hesabından kaldırdı. Hesabından açıklama yapan cani kadın, "Videodaki davranışım kesinlikle yanlıştı. O an alkolün etkisi altındaydım ve ne yaptığımın farkında değildim. Kendime geldiğimde pişmanlık yaşadım. Bu durumdan dolayı üzgünüm." dedi.

VATANDAŞLARI TEHDİT ETTİ

Köpeğini bir başkasına verdiğini ve alkol kullanımı sebebiyle tedaviye başlama kararı aldığını öne süren S.D., sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden vatandaşları da tehdit ederek, "Hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım" açıklamasını yaptı.

TUTUKLAMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTILAR

Sosyal medya kullanıcıları, küçük köpeği metrelerce yükseklikten sallandırıp eziyet eden S.D.'nin tutuklanması için çağrı yapıyor.

