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  • Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezalete tepki yağdı! Namazla dalga geçip paylaşım yaptı
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Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezalete tepki yağdı! Namazla dalga geçip paylaşım yaptı

Sosyal medya platformu üzerinde paylaştığı videoda Erdem Dilbaz isimli kullanıcı eline aldığı matkabı çalıştırarak namaz kılıyormuş gibi yaparak “Robokıble” etiketiyle paylaşım yaptı. Matkabı çalıştırarak kendini robot gibi gösteren Dilbaz'a tepki yağdı.

IHA17 Şubat 2024 Cumartesi 08:40 - Güncelleme:
Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezalete tepki yağdı! Namazla dalga geçip paylaşım yaptı
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İslami değerler ile alay ederek namaz kılıyormuş gibi yapan Erdem Dilbaz isimli kullanıcı bu yayınladığı video ile görenleri hayrete düşürdü.

Sol elinde tuttuğu matkabı çalıştırarak mekanik bir ses çıkartan Dilbaz kendisini robot gibi göstermeye çalışıp o anları bir arkadaşına çektirdi.

Namaz kılıyormuş gibi yaparak çektiği videoyu çeken kişi ise kahkahalar attığı duyuluyor.

O anları paylaşan Dilbaz aynı zamanda Taksim caminin ışıklandırma yanıp sönmesi ile de dalga geçerek yeni parti Beyoğlu'nda notu ile paylaşım yaptı.

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