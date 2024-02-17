Sosyal medyayı ayağa kaldıran rezalete tepki yağdı! Namazla dalga geçip paylaşım yaptı

İslami değerler ile alay ederek namaz kılıyormuş gibi yapan Erdem Dilbaz isimli kullanıcı bu yayınladığı video ile görenleri hayrete düşürdü.

Sol elinde tuttuğu matkabı çalıştırarak mekanik bir ses çıkartan Dilbaz kendisini robot gibi göstermeye çalışıp o anları bir arkadaşına çektirdi.

Namaz kılıyormuş gibi yaparak çektiği videoyu çeken kişi ise kahkahalar attığı duyuluyor.

O anları paylaşan Dilbaz aynı zamanda Taksim caminin ışıklandırma yanıp sönmesi ile de dalga geçerek yeni parti Beyoğlu'nda notu ile paylaşım yaptı.