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Sosyal medyayı ikiye bölen kız isteme merasimi: Şahıslar cezadan kaçamadı

Sosyal medyayı ikiye bölen Konya'da kız isteme merasimi görüntüleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahıslara Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma ve Trafik Güvenliği suçlarından işlem yaptı. Söz konusu şahıslara para cezası verilirken ehliyetlerine de 60 ceza puanı eklendi.

IHA27 Haziran 2025 Cuma 10:28 - Güncelleme:
Sosyal medyayı ikiye bölen kız isteme merasimi: Şahıslar cezadan kaçamadı
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Konya'da polis ekipleri sosyal medyada gündem olan kız isteme merasiminde yapılan şovla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen şahıslarla ilgili 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' ve 'Trafik Güvenliği' suçlarından işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Haziran Pazartesi günü Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde kız isteme merasiminde kalabalık bir grup, yolu kapatıp meşaleler yakıp kız evine yürüyerek gitti. Bu görüntülerin sosyal medyada ve basın organlarında yayılması üzerine vatandaşlar tarafından emniyet müdürlüğüne çok sayıda ihbar ve şikayette bulunuldu. Şikayetler üzerine çalışma başlatan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, damat adayının M.E.Ö. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Olaylı kız isteme merasimiyle ilgili M.E.Ö. hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca M.K. ve Ş.Y.'ye taşıt yolunu engel oluşturacak şekilde hareketlerde bulunmak, kamu huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, görüşü engel şekilde süs ve aksesuar kullanmak maddelerinden 15 bin 163 TL cezai işlem uygulanıp şahısların ehliyetine 60 ceza puanı işlendi. Şahıslar trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddesi gereği polis merkezi amirliğine sevk edildi. Damat adayı M.E.Ö.'nün daha önce de tehlikeli şerit değiştirme ve benzeri suçlardan ehliyetinin iptal edildiği öğrenildi.

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