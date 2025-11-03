Sosyal medyayı sallayan hırsızlık! Diyarbakır'da tıra yanaşıp koyun çaldılar

Diyarbakır'da sepetli motosiklet kullanan 2 kişi, seyir halindeki tıra sıfır yanaşıp içindeki koyunları çaldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Olay dün akşam saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sepetli motosiklet kullanan iki kişi, seyir halindeki koyun taşıyan tıra sıfır yanaştı. Motosiklette bulunan şahıslardan biri, tırın arka kapısını açarak içine girdi. Şahıs tırda bulunan koyunları yine seyir halindeki sepetli motosiklete attı.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar bu kadarına da pes dedirtti.