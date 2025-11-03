İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0676
  • EURO
    48,482
  • ALTIN
    5440.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sosyal medyayı sallayan hırsızlık! Diyarbakır'da tıra yanaşıp koyun çaldılar
Güncel

Sosyal medyayı sallayan hırsızlık! Diyarbakır'da tıra yanaşıp koyun çaldılar

Diyarbakır'da trafikte sepetli motosikletle tıra yanaşan iki kişi, içindeki koyunları alarak kaçtı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İHA3 Kasım 2025 Pazartesi 11:45 - Güncelleme:
Sosyal medyayı sallayan hırsızlık! Diyarbakır'da tıra yanaşıp koyun çaldılar
ABONE OL

Diyarbakır'da sepetli motosiklet kullanan 2 kişi, seyir halindeki tıra sıfır yanaşıp içindeki koyunları çaldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Olay dün akşam saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sepetli motosiklet kullanan iki kişi, seyir halindeki koyun taşıyan tıra sıfır yanaştı. Motosiklette bulunan şahıslardan biri, tırın arka kapısını açarak içine girdi. Şahıs tırda bulunan koyunları yine seyir halindeki sepetli motosiklete attı.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar bu kadarına da pes dedirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.