Sosyal medyayı sallayan paylaşım

Bebek katillerinin, terör örgütü PKK/YPG olduğu, sivil halkı TSK değil teröristlerin kalkan olarak kullanıldığı çarpıcı görsellerle ifade edildi. Türk ordusuyla teröristler arasındaki farkı gösteren nitelikteki bu görsel, kullanıcılar tarafından sıkça paylaşıldı.