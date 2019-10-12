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Sosyal medyayı sallayan paylaşım

Barış Pınarı operasyonuyla sosyal medyada terör örgütü sempatizanları ve Türkiye karşıtlarının paylaşımlarına, Türkiye sevdalılarının cevapları gecikmiyor.

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Bebek katillerinin, terör örgütü PKK/YPG olduğu, sivil halkı TSK değil teröristlerin kalkan olarak kullanıldığı çarpıcı görsellerle ifade edildi. Türk ordusuyla teröristler arasındaki farkı gösteren nitelikteki bu görsel, kullanıcılar tarafından sıkça paylaşıldı.

 

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