Sosyal medyayı sallayan paylaşım
Barış Pınarı operasyonuyla sosyal medyada terör örgütü sempatizanları ve Türkiye karşıtlarının paylaşımlarına, Türkiye sevdalılarının cevapları gecikmiyor.
Bebek katillerinin, terör örgütü PKK/YPG olduğu, sivil halkı TSK değil teröristlerin kalkan olarak kullanıldığı çarpıcı görsellerle ifade edildi. Türk ordusuyla teröristler arasındaki farkı gösteren nitelikteki bu görsel, kullanıcılar tarafından sıkça paylaşıldı.
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