İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7378
  • EURO
    7,2973
  • ALTIN
    353.327
  • BIST100
    90981.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığa polis müdahalesi
Güncel

Sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığa polis müdahalesi

İstanbul Esenyurt'ta ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık yardım parasının evlere getirileceğinin açıklanmasına rağmen bazı vatandaşlar PTT önlerinde yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığı aralıklı şekilde sıraya soktu, sosyal yardım almak için bekleyenleri de evlerine geri gönderdi.

DHA06 Nisan 2020 Pazartesi 10:41 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:41
ABONE OL

Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar ihtiyaç sahibi ailelere verilecek biner liralık sosyal yardım parasının evlere getirilecek olmasına rağmen Esenyurt PTT önünde sıraya girdi. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara polis uyarılarda bulundu. Vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri , sosyal yardım için bekleyen vatandaşları bilgilendirerek yardımların evlerine getirileceğini söyledi. Sosyal yardım için bekleyenler evlerine geri dönerken, diğer işlemler için bekleyen kalabalıkta sosyal mesafe kuralına göre belirli aralıklarla sırada beklemeleri sağlandı.

Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine önemli uyarı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor

Koronavirüs tedavisinde kritik gelişme! Bilim Kurulu Üyesi 'iyi haber' diyerek duyurdu
Koronavirüs tedavisinde kritik gelişme! Bilim Kurulu Üyesi 'iyi haber' diyerek duyurdu

Koronavirüs tedavisinde kritik gelişme! Bilim Kurulu Üyesi 'iyi haber' diyerek duyurdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.