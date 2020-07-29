Sosyal mesafeyi aşmamak için takısını drone ile gönderdi

DHA 29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:52 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:52

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin önemi birçok kez vurgulanıyor. Buca'da yapılan bir düğünde, damadın dayısı Kurtuluş Döndar, sosyal mesafenin önemine dikkat çekerek farkındalık yaratmak amacıyla ilginç bir yöntem denedi. Oğulcan Mayda (27) ile Buğse Mayda çiftinin açık havada düzenlenen düğününe, her iki aileden de çok sayıda davetli katıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat çekmek isteyen damadın dayısı Kurtuluş Döndar, takı töreni sırasında diğer davetlilerin aksine hediyesini genç çifte dronla gönderdi. Döndar'ın, 100'er liralık banknotlar halinde toplam 4 bin 100 lirayı dronla göndermesi, ilgiyle izlendi. Damat Oğulcan Mayda tarafından alınan paraların gelin Buğse Mayda'ya takılmasıyla takı töreni geçildi.

Kurtuluş Döndar, "Sosyal mesafe kuralına uymak, gelin ve damadın yanına yaklaşmamak için böyle bir fikir aklıma geldi. Dron eğitimi aldım yaklaşık 2 haftadır. En sonunda damada yaklaşmadan taktık paramızı. Mutluyuz. Kimseye hastalık bulaştırmadık. Kendimize de bulaşmadı. İnsanlara faydalı olabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.