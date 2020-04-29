Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Esenyurt'ta pazarda şaşkına çeviren görüntü

IHA 29 Nisan 2020 Çarşamba 13:44 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 13:44

Yeni tip koronavirüs dolayı ile yarından itibaren 3 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti. Esenyurt’ta kurulan pazardaki insan yoğunluğu göz korkuttu. Pazarda yer yer insanların yürümekte zorluk çektiği görüldü. Pazar tezgahları yoğunluk sebebiyle kısa sürede boşalırken, vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadı. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri de sık sık vatandaşlara uyarılarda bulundu. Pazara giren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından pazardan çıkartıldı.