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Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Esenyurt'ta pazarda şaşkına çeviren görüntü

Esenyurt'ta kurulan bir semt pazarındaki insan yoğunluğu şaşkınlık oluşturdu. Yoğunluğu görenler, “iğne atsan yere düşmez” yorumunda bulundu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı pazarda 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altındaki gençler zabıta ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı.

IHA29 Nisan 2020 Çarşamba 13:44 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 13:44
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Yeni tip koronavirüs dolayı ile yarından itibaren 3 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti. Esenyurt’ta kurulan pazardaki insan yoğunluğu göz korkuttu. Pazarda yer yer insanların yürümekte zorluk çektiği görüldü. Pazar tezgahları yoğunluk sebebiyle kısa sürede boşalırken, vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadı. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri de sık sık vatandaşlara uyarılarda bulundu. Pazara giren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından pazardan çıkartıldı.

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