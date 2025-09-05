Merkezefendi Belediyesi Sosyal Tesislerinde 8 bin lira hesap ödeyen vatandaşın yediği yemek midesine oturdu. Aynı siparişi turistik bir dinlenme tesisinde verdiğinde 4 bin 800 lira ile masadan kalkan aile, sosyal ve halkçı belediyecilik yaptığını savunan Merkezefendi'ye tepki gösterdi.

İstanbul'dan akraba ziyareti için Denizli'ye gelen C.C., misafiri olduğu aileyle birlikte Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi Sosyal Tesislerinde yemek yedi. Ucuz olması gereken sosyal tesiste 8 kişilik yamak için 7 bin 930 lira cevap çıkartılan C.C., bir anda ne yapacağını şaşırdı. Mecburen hesabı ödemek zorunda kalan C.C.'nin yediği yemek midesine oturdu. Birkaç gün sonra tatil programı için Muğla'ya hareket eden C.C. ve ailesi, Türkiye'nin önemli turizm yollarından olan Denizli-Muğla karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi.

Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi Sosyal Tesislerinde ödediği 8 bin liralık hesabı aklından çıkaramayan C.C., kıyaslama yapmak için yine birebir aynı ürünleri sipariş etti. Daha pahalı olması gereken dinlenme tesisinde bu kez 4 bin 790 lira hesap ödeyen C.C., belediyenin fiyatlarından duyduğu şüphesinde haklı çıktı.

"ÜCRETSİZ DEDİKLERİ MEZELERDEN DAHİ PARA ALDILAR"

Denizli içerisinde biri belediyeye ait sosyal tesis, diğeri ise turistik dinlenme tesisi olmak üzere aynı siparişe birbirinden çok farklı iki rakam ödeyen C.C., "Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi Sosyal Tesislerinde siparişimizi verirken, bize mezelerin ikram olduğu söylendi. Piyasaya göre daha uygun olması gereken belediye tesisinde yaklaşık 8 bin lira hesap ödemek zorunda kaldım. Fişe baktığımda, ikram olduğu söylenen mezelerden dahi para alındığını görünce üzülsem de elimden bir şey gelmedi. Sosyal ve hakçı olduğunu iddia eden Merkezefendi Belediyesinin tesislerinde ödediğim bu hesabı, kafamdan bir türlü çıkaramadım. Bu yüzden Muğla'ya giderken, aynı siparişi bir dinlenme tesisinde verdim. Ödediğim rakam neredeyse sosyal tesisin yarısı kadardı. Zaten zor geçinen halk için sosyal projeler hayata geçirdiğini iddia edenler, demek ki sadece gözümüzü boyuyormuş. Merkezefendi Belediyesinin tesislerini kullanmak isteyenlere öncelikle fiyatları sormaları tavsiye ederim" diyerek, tepkisini dile getirdi.