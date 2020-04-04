İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sosyal yardım ödemesi yapılan kadın teşekkür etmek için Başkan Erdoğan'a Türk Bayrağı armağan etti
Güncel

Sosyal yardım ödemesi yapılan kadın teşekkür etmek için Başkan Erdoğan'a Türk Bayrağı armağan etti

İstanbul'da, sosyal yardım ödemesi evinde teslim edilen Gülzehra Kemal, filografi yöntemiyle yaptığı Türk Bayrağı'nı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesi istemiyle yetkililere verdi.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 12:33 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 12:33
ABONE OL

Zeytinburnu'nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamındaki sosyal yardım ödemeleri, bekçi ve polis ekipleri refakatinde PTT görevlileri tarafından hak sahiplerine teslim ediliyor.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve PTT görevlisi, Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden ve eşi 8 yıl önce vefat ettiği öğrenilen Gülzehra Kemal'in evine giderek sosyal yardım ödemesini teslim etti.

Ödemeyi kabul eden Kemal, filografi yöntemiyle yaptığı Türk Bayrağı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiğini söyleyerek, iletilmesi için görevlilere teslim edildi.

Ayrıca, kadınla birlikte yaşayan 2 kızı ise sosyal yardım ödemesinin evinde yapılacağı bilgisi kısa mesajla bildirildiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu yazdıklarını söyleyerek, zarflar içerisine koydukları mektupları da iletilmek üzere polis memuruna verdi.

İstanbul'da Kovid-19 denetimi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı
Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!
ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!

ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!

Putin çağrı yaptı, fiyat verdi: Bizim için makuldur
Putin çağrı yaptı, fiyat verdi: Bizim için makuldur

Putin çağrı yaptı, fiyat verdi: Bizim için makuldur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.