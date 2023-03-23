İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2023 Perşembe / 2 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0494
  • EURO
    20,8336
  • ALTIN
    1210.73
  • BIST100
    5001.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şovları öne geçti: Yardımda sınıfta kaldılar
Güncel

Şovları öne geçti: Yardımda sınıfta kaldılar

Belediyeler Birliği'nin raporuna göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesine sadece 1200 kişilik çadır kurduğu ortaya çıktı.

Sabah23 Mart 2023 Perşembe 07:57 - Güncelleme:
Şovları öne geçti: Yardımda sınıfta kaldılar
ABONE OL

Asrın felaketinin ardından vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için devlet, milletiyle seferber olurken, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında eksik kaldığı ortaya çıktı.

ŞOVLARI ÖNE GEÇTİ

ABB ve İBB Başkanları, başkan yardımcılığı hayaline dalıp depremzedeleri unuttu. Lojistik destek, mobil mutfak, tuvalet ve mobil duş desteklerinin dışında en önemli ihtiyaç olan barınma ihtiyacına karşı ABB ve İBB'nin deprem bölgelerinin tamamında toplamda sadece 1200 kişilik çadır kurduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin raporuna yansıdı.

Sabah'ın haberine göre, Başta Konya, Sakarya ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere birçok AK Partili belediyelerin, ABB ve İBB'den katbekat düşük bütçelerine rağmen deprem bölgelerine kurdukları konteyner ve çadır kentler göz doldurdu.

Depremin etkilediği illerde binlerce depremzedenin barınma ihtiyacını gideren bu belediyelerden Konya Büyükşehir Belediyesi'nin toplam 400 çadırlık bir kent kurduğu, ayrıca 2 bin konteynerlik bir kent için çalışmaları sürdürdüğü, Rize Belediyesi'nin bin kişi kapasiteli 200 çadır, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 550 konteyner, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu konteyner kentin yanında 300 ailelik çadır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 800 kapasiteli tam teşekküllü çadır kent ve sahra hastanesi kurmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.