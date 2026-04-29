İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0742
  • EURO
    52,9096
  • ALTIN
    6643.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şovun bedeli ağır oldu! Polis gözünün yaşına bakmadı
Güncel

Şovun bedeli ağır oldu! Polis gözünün yaşına bakmadı

Bursa'da motosiklet sürücüsünün trafikte yaptığı tehlikeli hareketler görenleri hayrete düşürdü. Seyir halindeyken motosikletin üzerine uzanarak ilerleyen sürücü, adeta ölümle dans etti. Kimliği tespit edilen ehliyet sürücü, 200 bin TL ceza yazılırken motosikleti bağlandı. Motosikletin değerinin ise 50 bin lirayı geçmeyeceği öğrenildi

IHA29 Nisan 2026 Çarşamba 09:34 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hem kendi canını hiçe sayan hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan motosikletli, "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Görüntüler üzerine trafik ekiplerince kimliği tespit edilen sürücüye, akrobatik hareketler yaparak araç kullanmak, saygısızca araç kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi maddelerden toplam 200 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün motosikleti ise trafikten men edilerek bağlandı.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür ihlallere karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

  • motosiklet sürücüsü
  • tehlikeli hareketler
  • trafik cezaları

ÖNERİLEN VİDEO

Sorun köpekler mi, yoksa sahipsizlik mi?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.