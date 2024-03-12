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Güncel

Soyer'den CHP'lileri üzecek İzmir itirafı: Kaygılıyım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, son anket sonuçlarını değerlendirerek Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ ile CHP'nin adayı Cemil Tugay ile arasındaki farkın kapanmaya başladığını söyledi.

12 Mart 2024 Salı 11:32 - Güncelleme:
Soyer'den CHP'lileri üzecek İzmir itirafı: Kaygılıyım
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31 Mart yerel seçimlerine günler kala siyaset arenasında özellikle CHP'nin bir sonraki dönemde aday göstermediği başkanlarda hayal kırıklığı hakim.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı bir programda, CHP'de kurultay ve aday belirleme süreçlerine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Yerel seçim sürecine yönelik de çarpıcı açıklamalar yaparak, "İzmir'de AK Parti ve CHP arasındaki fark kapanıyor mu" sorusuna Soyer'in cevabı dikkat çekti.

"İZMİR'DEN KAYGILIYIM"

İzmir'deki durumla ilgili Soyer, şu ifadeleri kullandı: Anketleri izliyorum. Aradaki farkın azaldığını görüyorum. Birçok ilçede sıkıntı olduğuna dair duyumlar alıyorum. Dolayısıyla da biraz kaygılıyım.

ÖZGÜR ÖZEL'İN PERFORMANSINA DOLAYLI ELEŞTİRİ

Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in performansıyla ilgili şunları söyledi: CHP gibi bir siyasi partinin çok kucaklayıcı olmalı. Başka türlü büyüyemezsiniz. Anamuhalefet partisinin donanımlı, kapsayıcı, sağlıklı politikalar ortaya koyuyor olması lazım. Kurultay nedeniyle ayrıştıran veya başka gerekçelerle daraltan, kucaklamayan, kapsayıcı olmayan bir anlayış maalesef o iktidarın mutlak gücünü dizginleyici rol oynayamaz. Bugün giderek böyle bir noktaya gelmekte olduğumuzdan kaygı duyuyorum.

"1 NİSAN'DAN SONRAKİ SORUMLULUĞU ÜSTLENMELİ"

"1 Nisan'dan sonra ne olacak?" sorusuna Soyer, "Genel başkanın ortaya koyduğu net bir tavır var. Sorumlu benim diyor. Ortaya çıkacak sonuç ne olursa olsun... Eğer ciddi kayıplar yaşanırsa o zaman herhalde bununla ilgili söyleyecekleri ve yapacakları olacaktır. Eğer bu sorumluluğu üzerine alıyorsa onun sorumluluklarını yerine getirmeyi göze alıyorsanız demektir." cevabını verdi.

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