İsrail'in sosyal medyada etkin olmak için 18 fenomene haziran ile kasım ayları arasında paylaşım yapmaları için yaklaşık 38 milyon lira ödediği ortaya çıktı.

Responsible Spacecraft isimli kuruluşun araştırması, İsrail'in sosyal medya fenomenlerine, sosyal medyada etkin olmak için önemli miktarda ödeme yaptığını gösterdi.

Araştırmada, İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Bridges Partners şirketinin Havas Media Group Germany isimli firmaya kestiği faturaları ele aldı. Yayınlanan belgelere göre, İsrail'in TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşım başına yaklaşık 7 bin dolar (290 bin lira) verdiği belirlendi.

Akşam'ın haberine göre; faturalarda isimleri belli olmayan 18 fenomene 900 bin dolar (38 milyon lira) ödeme yapıldığı ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretinde sosyal medyayı yeni bir 'savaş aracı' olarak savunmuştu.

Binyamin Netanyahu ABD ziyaretinde fenomenlerle bir araya gelmişti.