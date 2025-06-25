Soykırımcı gazeteciye tokat gibi cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asıl tehdit İsrail

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından kameraların karşısına geçti. Basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bölgesel istikrar ve Gazze'deki insani krize ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bir gazetecinin "Türkiye ve İsrail arasında bir gerilim yaşanır mı? Bir çatışma çıkar mı?" sorusuna, "Türkiye'ye herhangi bir saldırı olmadıktan sonra böyle bir şey söz konusu değil" şeklinde cevap veren Erdoğan, Türkiye bölgesinin bir barış ülkesi olduğunu ve bu yönde gayret sarf ettiğini vurguladı. Türkiye'nin Gazze'de yaşanan zulme seyirci kalmayacağını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

Zulmün karşısında yer almayı devam ettireceğiz. Ve bugüne kadar Gazze'de olduğu gibi bölgede zalimlerin karşısında yer aldık, zulmün karşısında yer aldık, yer almaya devam ediyoruz. Düşünün şu anda Gazze'de aylardır oradaki mazlumlara yardım gitmiyor. Şimdi bu insanlara aynı yardım gitmezse bu insanların hali ne olacak? Biz de tabii şu anda güçlü olan ülkelere diyoruz ki gelin İsrail'in karşısında yer alın ve bu aynı yardımların götürülebilmesi için Gazze'ye kapıların açılmasını ne yapmak lazım? Kızılhaç'a bile şu anda İsrail yol vermiyor. Kızılhaç kanalıyla bile Gazze'deki bu insanlara yardım gitmiyor. Böyle bir durum söz konusu.

"İSRAİL ZULÜMDEN VAZGEÇMELİ"

İsrailli gazetecinin "Bölgeyi istikrara kavuşturmaktan bahsediyorsunuz, Amerika'nın İran'ın nükleer tesislerine saldırması bu durumda sizin bölgeyi istikrara kavuşturmanızda faydalı bir şey mi? Hamas'ın tünelindeki rehineleri çıkartmak, serbest bırakmak, Hamas'ın teslim olması bölgeyi istikrara kavuşturmak için daha kesin bir yol değil mi?" sorusuna ise Erdoğan, "İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bu anlayışla devam etmesi halinde burada aramızdaki barış, aramızdaki huzur mümkün değil. Zira atılan adımlar her şeyden önce barışı tehdit ediyor. Atılan adımlar barışı tehdit ettiğine göre burada nasıl barışı temin edeceksiniz, sağlayacaksınız? Mümkün değil. Düşünün, yüz bini aşkın insan ölü, yaralı ve hala da vurmaya devam ediyorlar. Öbür tarafta Gazze'deki mazlum insanlara KızılHaç dahil gıda sevkiyatı yapılmıyor. Bunu engelleyen kim? İsrail. Ve hala burada bu kadar barbarca bir adım atıldığı takdirde biz nasıl bunlarla huzurlu bir ortamı tesis edeceğiz? Mümkün değil. Onun için de KızılHaç şu anda devreye girmek istiyor, netice yok. Mısır devreye girmek istiyor, netice yok. Bütün bunlarla birlikte hangi ülkeye bakarsanız bakın hiçbirisi netice alamıyor. Onun için İsrail'i bu noktada Gazze'de şu ana kadar takındığı tavırdan vazgeçmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ALACAĞI CEVAP BELLİ

ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi turistik bir tatil kentine dönüştürme projesinin görüşmede gündeme gelip gelmediğine dair bir soruyu da cevaplayan Erdoğan, böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını şu cümlelerle vurguladı:

"Görüşmemizde özellikle de Gazze'nin sahil boylarının sizin ifade ettiğiniz şekilde 'kumarhane olması' gündeme gelmedi. Böyle bir şey zaten gündeme gelse herhalde benim vereceğim cevap bellidir. Bu konuda duruşum bellidir. E duruşum belli olduğuna göre Sayın Trump akıllı bir insandır ki kime hangi soruyu soracağını da iyi bilir. Ve böyle bir şey de zaten aramızda geçmedi"