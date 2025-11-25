Soykırımcı İsrail 50 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sürdürdüğü gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da dün akşam saatlerinden bu yana en az 50 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltıların, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya ile doğusundaki Eriha kentleri başta olmak üzere Cenin, Beytüllahim, Nablus ve Ramallah'ta gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail askerlerin ayrıca El Halil kentine bağlı Beyt Ummar beldesinde Filistinlileri, açık alanda sorgulamaya devam ettiği belirtildi.

Gözaltılar sırasında gözaltına alınan kişilere ve yakınlarına eziyet edildiği, doğrudan ateş açıldığı ve Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail makamlarının, Filistin toplumunun farklı kesimlerini hedef aldığı "günlük gözaltı politikasını" yürüttüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da tırmanan saldırılar kapsamında gözaltına alınanların sayısının yaklaşık 20 bin 500'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da tırmandırdığı saldırılarda, 1080 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı.