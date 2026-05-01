Soykırımcı İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndan 20 Türk vatandaşı bugün saat 17.00'da İstanbul'a gelecek.
Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri AA'ya yaptıkları açıklamada, 29 Nisan gecesi gerçekleşen saldırıda 175 aktivistin alıkonulduğunu, bunların 173'ünün İsrail güçleri tarafından Girit adasına getirilerek Yunan yetkililere teslim edildiğini ancak Filo yöneticilerinden Saif Abukeshek ve Thiago Avilia'nın İsrail'in elinde olduğunu bildirdi.
İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.
Filo'ya Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta saldırı düzenleyen İsrail, aktivistleri alıkoydu ve teknelere zarar verdi.
Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.