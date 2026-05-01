Soykırımcı İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndan 20 Türk vatandaşı bugün saat 17.00'da İstanbul'a gelecek.

AKTİVİSTLER GİRİT'E BIRAKILDI

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri AA'ya yaptıkları açıklamada, 29 Nisan gecesi gerçekleşen saldırıda 175 aktivistin alıkonulduğunu, bunların 173'ünün İsrail güçleri tarafından Girit adasına getirilerek Yunan yetkililere teslim edildiğini ancak Filo yöneticilerinden Saif Abukeshek ve Thiago Avilia'nın İsrail'in elinde olduğunu bildirdi.

⁠KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

Sumud Filosu'ndaki aktivistler Girit'e çıkarıldı İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo'ya Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta saldırı düzenleyen İsrail, aktivistleri alıkoydu ve teknelere zarar verdi.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

