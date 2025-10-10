İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Soykırımcı İsrail yasadışı alıkoymuştu... Aktivistleri taşıyan uçak havalandı

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda İsrail tarafından alıkonan 18 Türk ve bazı yabancı aktivistleri tahliye eden Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Eilat kentinden havalandı.

10 Ekim 2025 Cuma 12:20
Soykırımcı İsrail yasadışı alıkoymuştu... Aktivistleri taşıyan uçak havalandı
ABONE OL

Özgürlük Filosu'nda İsrail tarafından alıkonan 18 Türk ve bazı yabancı aktivistleri tahliye eden THY uçağı Eilat kentinden havalandı

THY'e ait 6920 sefer sayılı uçak, sabah saatlerinde İsrail'in güneyindeki Eilat kentine bağlı Ramon Havalimanı'na ulaştı.

İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonundan yasa dışı biçimde alıkoyduğu 18 Türk vatandaşı ve diğer ülkelerden toplam 94 aktivist, söz konusu THY uçağıyla buiradan ayrıldı.

Aktivistleri taşıyan uçağın saatler içinde İstanbul Havalimanı'na ulaşması bekleniyor.

"3 milletvekili yurda döndü"
