İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2026 Pazar / 13 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Soykırımcı İsrail'den 1915 safsatası... Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi
Güncel

Soykırımcı İsrail'den 1915 safsatası... Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in sözde Ermeni soykırımı hezeyanlarına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir.' ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ28 Haziran 2026 Pazar 21:42 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'den 1915 safsatası... Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi
ABONE OL
Soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin adımı sonrası Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir.

Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir.

Türkiye, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir."

ÖNERİLEN VİDEO

Karne heyecanıyla yola atladı: 13 yaşındaki çocuk ölümün kıyısından döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.